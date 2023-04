Alla cugina di Mara Carfagna la poltrona che scotta della fondazione MIdA dopo l’addio dell’ex deputata Pd: «Il sindaco FdI mi ha dato della zoc…» (Di giovedì 6 aprile 2023) In Campania c’è un’altra Carfagna a far parlare di sé negli ultimi giorni, ma non l’ex ministra Mara. Si tratta infatti della cugina, omonima, Maria Rosaria Carfagna, appena nominata dal governatore campano Vincenzo De Luca nuova presidente della fondazione MIdA, che gestisce e promuove le grotte di Pertosa-Auletta. Docente di diritto al liceo Classico di Salerno, Carfagna con la cugina non si distingue solo per tinta bionda contro quella mora dell’ex ministra. Le due per anni sono state iscritte e militanti di Forza Italia, finché nel 2015 è arrivata la rottura: la Carfagna bionda è passata al Partito democratico, mentre sua cugina ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) In Campania c’è un’altraa far parlare di sé negli ultimi giorni, ma non l’ex ministra. Si tratta infatti, omonima, Maria Rosaria, appena nominata dal governatore campano Vincenzo De Luca nuova presidente, che gestisce e promuove le grotte di Pertosa-Auletta. Docente di diritto al liceo Classico di Salerno,con lanon si distingue solo per tinta bionda contro quella moraministra. Le due per anni sono state iscritte e militanti di Forza Italia, finché nel 2015 è arrivata la rottura: labionda è passata al Partito democratico, mentre sua...

