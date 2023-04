Leggi anche Meloni al Quirinale, lungo e cordiale colloquio conRiforme, Meloni: "Verso ...- "La cucina italiana è candidata come patrimonio Unesco, ne sono felice, siamo una ...... i fattorini dipendenti delle più note App Delivery per la consegna dia domicilio, il cui ... Nel caso in cui […] Cronaca Politica Visita dial Gaslini: 'ospedale pediatrico ...... desertificazione ed aumento esorbitante del costo degli), che dovrebbe essere priorità, ...(il Presidente del Consiglio italiano era Massimo D'Alema e il suo vice era Sergio): l'...

Alimenti: Mattarella autorizza presentazione ddl su no a cibi sintetici Il Tirreno

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la presentazione in Parlamento del disegno di legge contenente le disposizioni sul divieto di produzione e ...L’incontro fra Mattarella e Meloni sul PNRR, le parole di La Russa su via Rasella, e l’incriminazione di Trump ...