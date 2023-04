Alfredo Cospito allenta lo sciopero della fame: ha assunto parmigiano, multivitaminici e latte (Di giovedì 6 aprile 2023) Ha ripreso ad assumere alcuni alimenti Alfredo Cospito, l’ideologo della Federazione anarchica informale che lo scorso 20 ottobre ha iniziato uno sciopero della fame in carcere per protestare contro il regime di 41-bis. In particolare, oltre agli integratori, il 55enne ha mangiato del parmigiano in bustine: già nei giorni scorsi aveva allentato il digiuno assumendo, oltre ad acqua con zucchero o sale, caffè d’orzo, tè con limone, multivitaminici e latte. Cospito sta scontando una condanna complessiva a trent’anni di carcere per l’attentato a Roberto Adinolfi, ex amministratore delegato di Ansaldo Nucleare gambizzato a Genova il 7 maggio del 2012 e per il fallito attentato alla scuola allievi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Ha ripreso ad assumere alcuni alimenti, l’ideologoFederazione anarchica informale che lo scorso 20 ottobre ha iniziato unoin carcere per protestare contro il regime di 41-bis. In particolare, oltre agli integratori, il 55enne ha mangiato delin bustine: già nei giorni scorsi avevato il digiuno assumendo, oltre ad acqua con zucchero o sale, caffè d’orzo, tè con limone,sta scontando una condanna complessiva a trent’anni di carcere per l’attentato a Roberto Adinolfi, ex amministratore delegato di Ansaldo Nucleare gambizzato a Genova il 7 maggio del 2012 e per il fallito attentato alla scuola allievi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Per le bombe a Fossano, Alfredo Cospito si è professato innocente ma la Cassazione lo ha riconosciuto colpevole di… - quietdisorder : RT @OssRepressione: Aggiornamenti importanti sulle condizioni detentive e di salute dell'anarchico #AlfredoCospito - gigipodda : Non c'è trippa per gatti, BUFFONE.. - MediasetTgcom24 : Alfredo Cospito riprende ad assumere alcuni alimenti oltre a integratori #Cospito #6aprile - Bolle69106571 : RT @OssRepressione: Aggiornamenti importanti sulle condizioni detentive e di salute dell'anarchico #AlfredoCospito -