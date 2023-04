Alfonso Signorini, il gesto per Silvio Berlusconi dopo il ricovero (Di giovedì 6 aprile 2023) Personaggi Tv. Alfonso Signorini, il gesto da brividi per Silvio Berlusconi dopo il ricovero. L’ex premier, 86 anni, da ieri è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute sono ritenute serie. Fonti mediche parlerebbero addirittura di una possibile leucemia. Ieri la visita dei figli, del fratello e della compagna Marta Fascina. A quanto pare, la situazione sarebbe veramente preoccupante, tanto che un’altra persona molto vicina all’imprenditore avrebbe deciso di mettere in pausa ogni impegno. Si tratta di Alfonso Signorini: ecco che cosa ha fatto in queste ultime ore.



Leggi anche: Silvio Berlusconi, chi c’è fuori dall’ospedale: sale la preoccupazione Leggi anche: ... Leggi su tvzap (Di giovedì 6 aprile 2023) Personaggi Tv., ilda brividi peril. L’ex premier, 86 anni, da ieri è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute sono ritenute serie. Fonti mediche parlerebbero addirittura di una possibile leucemia. Ieri la visita dei figli, del fratello e della compagna Marta Fascina. A quanto pare, la situazione sarebbe veramente preoccupante, tanto che un’altra persona molto vicina all’imprenditore avrebbe deciso di mettere in pausa ogni impegno. Si tratta di: ecco che cosa ha fatto in queste ultime ore.Leggi anche:, chi c’è fuori dall’ospedale: sale la preoccupazione Leggi anche: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi preoccupano e non poco. Alfonso Signorini ha sospeso i festeggiament… - MiriamTullo : RT @Fedewendy46: e lo sapevo che si sarebbe arrivato a questo, lo sapevo, e Fake News e Alfonso Signorini tv non aspettavano altro. - Fedewendy46 : e lo sapevo che si sarebbe arrivato a questo, lo sapevo, e Fake News e Alfonso Signorini tv non aspettavano altro. - infoitinterno : Alfonso Signorini annulla la festa di compleanno per le condizioni di Berlusconi? - 361_magazine : Alfonso Signorini compie gli anni ma la festa di compleanno, prevista oggi, giovedì 6 aprile, sarebbe stata annulla… -