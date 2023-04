Alexander Albon di Williams spiega l’incidente | “Colpa mia”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andresh88juve : UPDATE: È BANDIERA ROSSA ?? Seconda Safety Car della gara: Alexander Albon a muro. Russell e Sainz optano subito pe… - Formula1WM : Giro 9/58 - La classifica quando siamo al 9° dei 58 giri previsti in regime di bandiera rossa a causa dell'incide… - Formula1WM : Giro 7/58 - Safety Car!!! Alexander Albon a muro!!! Peccato per il thailandese, aveva una ghiotta opportunità ogg… - TeoBellan : Safety Car e poi Bandiera Rossa in seguito all'incidente di Alexander Albon con la Williams al 7° giro. Questa gar… - chenoassj : NOOOOOOOO ALEXANDER ALBON NOOOOOOOOOOOOOOO ?? -

Alla seconda partenza, in seguito alla bandiera rossa per l'incidente di, Norris è entrato in zona punti, decimo, con Piastri in scia. Ed è in queste posizioni, un po' più su, un po' ...In Mercedes, però, hanno confermato al mondo che non era sulla Red Bull la loro gara, quando hanno chiamato ai box Russell al giro 8, appena uscita la safety - car per l'incidente di, ...Tra queste, proprio quelle inerenti all'interruzione della gara in una particolare circostanza, più nello specifico in seguito all'incidente dial 7° giro. In un primo momento, ...

F1, Albon: "Oggi macchina veloce, domani speriamo di prendere punti" OA Sport

Il motorsport è pericoloso, inutile negarlo. Nonostante tutte le misure di sicurezza che, anno dopo anno vengono adottate in Formula 1, il rischio quando si scende in pista c’è sempre. Un rischio impo ..."Poteva andare davvero male. Per un attimo ho urlato freneticamente alla radio". La Formula 1 è una categoria che, anno dopo anno, trova modi sempre più efficaci per rendere le monoposto e i gran prem ...