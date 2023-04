Alessandria | il carabiniere che ha evitato il suicidio | Ecco come si è fidata di me

(Di giovedì 6 aprile 2023) 'Ho conquistato la sua fiducia' - Germanà ricostruisce quei delicatissimi minuti. 'Era molto diffidente all'inizio ma, chiamandola per nome, ho conquistato la sua fiducia. Avevo davanti a me una ...

Il freddo pungente, insolito per aprile e il fiume di sotto, con l'acqua gelida puntellata da rocce e blocchi di cemento. Ma queldel nucleo radiomobile diè rimasto saldo, con gli occhi puntati sulla giovane donna che aveva di fronte e con voce ferma e tranquilla l'ha convinta a non suicidarsi. Lui si ...Leggi Anche, ragazza minaccia il suicidio da un ponte:la mette in salvo 'Non chiamtemi eroe' - ' Non credo di aver fatto qualcosa di particolare - dice ancora a La Stampa - . ...Ha minacciato di suicidarsi ma è stata salvata da unche l'ha convinta a desistere. È accaduto addove intorno alla mezzanotte alla centrale operativa è arrivata la chiamata di aiuto di una donna che aveva appena ricevuto una ...

Alessandria, ragazza minaccia il suicidio da un ponte: carabiniere la mette in salvo TGCOM

Ma quel carabiniere del nucleo radiomobile di Alessandria è rimasto saldo, con gli occhi puntati sulla giovane donna che aveva di fronte e con voce ferma e tranquilla l'ha convinta a non suicidarsi.Si è arrampicato sul ponte Meier, simbolo di Alessandria, ed è riuscito a convincere la ragazza che c'era salita a non suicidarsi. Un angelo per alucni, un erore per altri. Si chiama Salvatore Germanà ...