Alessandria, il carabiniere che ha evitato il suicidio di una ragazza: «Si è fidata di me» (Di giovedì 6 aprile 2023) Una ragazza di 27 anni stava per lanciarsi dal ponte Meier di Alessandria, sul fiume Tanaro. Decisivo l’intervento del vicebrigadiere Salvatore Germanà Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 aprile 2023) Unadi 27 anni stava per lanciarsi dal ponte Meier di, sul fiume Tanaro. Decisivo l’intervento del vicebrigadiere Salvatore Germanà

