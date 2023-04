Alcatraz Casellati. Riforme annunciate e falò di leggi. I prigionieri della ministra delle Riforme

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sono lettere dal carcere, il “carcere”. Un prigioniero ci ha scritto: “Era sera quando ho sentito queste voci: ‘Lasono io! Io! Maria Elisabetta. Vogliono scipparmi la riforma del presidenzialismo. Sciagurati! Ah, una pera! Avvelenamento! Non lo sapete che Pera (Marcello) vuole prendere il mio posto?”. Gli sciagurati sono i funzionari sopravvissuti al carattere, ex presidente del Senato e oradel governo Meloni. Le parole di chi non ce l’ha fatta: “Sono in analisi”. Un altro: “Voglio dimenticare”. Un terzo: “E’ Full Metal Betty”. Ieri, alla Camera, lo ha rifatto: “A luglio arriva il presidenzialismo. Ci siamo”. Trascurata, dimenticata. Inspiegabile. Dall’archivio. ...