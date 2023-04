Alberto ‘sedotto da Donnamaria’? De Pisis spiega | “Ci siamo rivisti ieri”

Leggi su biccy

(Di giovedì 6 aprile 2023) Fin dall’inizio del GF Vip 7Dee Edoardo Donnamaria hanno passato molto tempo insieme. Il volto di Forum ha stuzzicato in più occasioni l’amico, tra massaggi, battutine equivoche, coccole e alla fine Desi è preso una bella cotta. Ospite a Casa Chiha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se si è sentitoe abbandonato’. “Se il mio rapporto con Edoardo Donnamaria mi ha condizionato nei primi mesi? Se mi sono sentito sedotto e abbandonato o preso in giro? Quando si parla di sentimenti o coinvolgimento emotivo a me piace togliere il sostantivo strategia, perché di base non lo sono in generale. Detto questo, effettivamente all’inizio del percorso c’è stato questo esserci scoperti. Anche parlando ore tutta la notte in giardino a parlare e aprirsi. Se c’è stata ...