Albano | tragico incidente lungo la Statale | un morto e due feriti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 aprile 2023)Sant’Alessandro. Un uomo di 74 anni ha perso la vita giovedì (6 aprile) in unavvenuto intorno alle 13.20la42, nel territorio diSant’Alessandro. La dinamica è ancora da chiarire. Le prime informazioni parlano di unsinistro, in cui è coinvolto anche un mezzo pesante. Due sono le persone ferite, oltre alla terza, il 74enne di cui ancora non si conoscono le generalità, che purtroppo ha perso la vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Possibili ripercussioni sul traffico.