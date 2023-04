Al via prima edizione di 'Premio Film Impresa' (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - La prima edizione del Premio Film Impresa prenderà il via a Roma con un doppio appuntamento, previsto per mercoledì 12 e giovedì 13 aprile nella cornice capitolina della Casa del Cinema. La manifestazione consentirà a chiunque di incontrare ed esplorare le storie d'Impresa, le realtà produttive e i valori delle aziende italiane e dei suoi lavoratori attraverso produzioni di durata, budget e ispirazione multiforme: dal racconto documentario alla sperimentazione tecnologica, dall'animazione tradizionale a quella digitale, dalla testimonianza diretta alla finzione. Su spinta del Presidente di Unindustria Angelo Camilli, attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, il Premio Film Impresa è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Ladelprenderà il via a Roma con un doppio appuntamento, previsto per mercoledì 12 e giovedì 13 aprile nella cornice capitolina della Casa del Cinema. La manifestazione consentirà a chiunque di incontrare ed esplorare le storie d', le realtà produttive e i valori delle aziende italiane e dei suoi lavoratori attraverso produzioni di durata, budget e ispirazione multiforme: dal racconto documentario alla sperimentazione tecnologica, dall'animazione tradizionale a quella digitale, dalla testimonianza diretta alla finzione. Su spinta del Presidente di Unindustria Angelo Camilli, attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, ilè ...

