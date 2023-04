Al San Raffaele Berlusconi ha iniziato la chemioterapia (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele. Lo apprende l'ANSA da ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Silviohalaper combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San. Lo apprende l'ANSA da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - NicolaBragazzi : Mi immagino il colloquio: Oncologo del San Raffaele: Silvio, lei ha una forma acuta di #leucemia. #SilvioBerlusconi: E' una cosa chiav**ile? - nunzio_capuano : RT @Agenzia_Ansa: Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costret… -

