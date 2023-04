Al Monaldi cura innovativa per la prostata (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si chiama Rezum l’innovativo trattamento termico che utilizza vapore d’acqua per il trattamento mininvasivo dell’ipertrofia prostatica benigna. Sviluppato negli Usa è in uso in Europa da alcuni anni. In Italia se ne sta consolidando l’utilizzo e in Campania da alcuni mesi a fare da apripista è l’unità di Urologia dell’azienda dei Colli di Napoli guidata da Francesco Uricchio. “Rezum – avverte quest’ultimo – nasce come terapia alternativa all’intervento chirurgico di asportazione della prostata ingrossata che viene eseguita usualmente con metodiche chirurgiche e la foto vaporizzazione laser. In questo caso il vantaggio è la conservazione piena della funzione erettile grazie all’uso di un sistema endoscopico monouso sterile dotato di un sottile ago curvo che in endoscopia e in anestesia locale viene introdotto nell’uretra iniettando ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si chiama Rezum l’innovativo trattamento termico che utilizza vapore d’acqua per il trattamento mininvasivo dell’ipertrofia prostatica benigna. Sviluppato negli Usa è in uso in Europa da alcuni anni. In Italia se ne sta consolidando l’utilizzo e in Campania da alcuni mesi a fare da apripista è l’unità di Urologia dell’azienda dei Colli di Napoli guidata da Francesco Uricchio. “Rezum – avverte quest’ultimo – nasce come terapia alternativa all’intervento chirurgico di asportazione dellaingrossata che viene eseguita usualmente con metodiche chirurgiche e la foto vaporizzazione laser. In questo caso il vantaggio è la conservazione piena della funzione erettile grazie all’uso di un sistema endoscopico monouso sterile dotato di un sottile ago curvo che in endoscopia e in anestesia locale viene introdotto nell’uretra iniettando ...

