Al Liceo Manzoni la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti e il suo libro

"Sono sempre io – L'incidente, il nuoto, la mia rivincita" è il libro che sarà al centro dell'incontro in programma per sabato 15 Aprile alle 10.30, nell' Aula Magna del Liceo Manzoni e che Giulia Ghiretti ha scritto con il giornalista Andrea del Bue. Un volume in cui l'atleta – rimasta paralizzata a 16 anni durante un allenamento per i Mondiali di trampolino elastico e oggi straordinaria campionessa paralimpica – racconta la sua storia di "eccezionale normalità". Una storia di rinascita e desiderio di ricominciare: un grave incidente ha cambiato l'esistenza di Giulia, ma non ha spento il suo sorriso e la sua voglia di vivere. L'evento è organizzato in sinergia con l' APS Zoccolo duro d'Italia, Associazione impegnata in ...

