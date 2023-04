"Al lavoro per far risorgere la città". Meloni ricorda il sisma de L'Aquila (Di giovedì 6 aprile 2023) L'Aquila 14 anni dopo. Tanto è passato dal terremoto del 6 aprile 2009 che spazzò via la città abruzzese e ancora oggi lascia i suoi segni nel capoluogo. Nel giorno dell'anniversario del sisma che provocò 309 vittime, il premier Meloni scrive su facebook e fa sentire la vicinanza e l'impegno del governo in vista della ricostruzione. «Sono trascorsi 14 anni da quel terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì con forza L'Aquila e l'Abruzzo. Quella tragedia toccò il cuore e la mente di tutti gli italiani che non si tirarono indietro di fronte alle difficoltà e dimostrarono grande solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite. Onoriamo la memoria delle 309 vite spezzate e ci stringiamo intorno alle famiglie e ai loro cari». Lo scrive Giorgia Meloni su Facebook. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 6 aprile 2023) L'14 anni dopo. Tanto è passato dal terremoto del 6 aprile 2009 che spazzò via laabruzzese e ancora oggi lascia i suoi segni nel capoluogo. Nel giorno dell'anniversario delche provocò 309 vittime, il premierscrive su facebook e fa sentire la vicinanza e l'impegno del governo in vista della ricostruzione. «Sono trascorsi 14 anni da quel terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì con forza L'e l'Abruzzo. Quella tragedia toccò il cuore e la mente di tutti gli italiani che non si tirarono indietro di fronte alle difficoltà e dimostrarono grande solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite. Onoriamo la memoria delle 309 vite spezzate e ci stringiamo intorno alle famiglie e ai loro cari». Lo scrive Giorgiasu Facebook. ...

