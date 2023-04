Al Aqsa | un’altra notte di violenza nella moschea Polizia israeliana lancia proiettili e granate contro fedeli musulmani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023)di gomma,e gas lacrimogeni per disperdere i. Ancorada parte della, che ha nuovamente fatto irruzionedi Al, in unaparticolarmente simbolica in cui inizia la Pesaj, la Pasqua ebraica, emetà del mese di Ramadan. Il giorno prima, quasi 400 persone sono state arrestate dalle forze di sicurezza israeliane in un’operazione che ha provocato anche feriti e che è stata condannata, tra gli altri, dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Lanci di razzi da Gaza – E dopo la seconda tornata di scontri accaduti sulla Spianata delle Moschee, 7 razzi sono stati ...