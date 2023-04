Air, Ben Affleck: "Ecco perché non vedete mai la faccia di Michael Jordan nel film" (Di giovedì 6 aprile 2023) Ben Affleck, che ha diretto il film Air, La storia del grande salto, ha parlato dell'assenza del volto di Michael Jordan all'interno della pellicola arrivata nelle sale cinematografiche proprio oggi. Nuove indiscrezioni dietro Air, La storia del grande salto, la pellicola diretta e interpretata da Ben Affleck con protagonista Matt Damon, che racconta i tentativi da parte della Nike di dar vita ad un legame con la leggenda dell'NBA, Michael Jordan. Quando Ben Affleck ha contatto Michael Jordan per parlargli del progetto il campione di basket aveva solo poche richieste, secondo quanto riportato da Yahoo. Tra le più note, il nome dell'attrice che avrebbe dovuto interpretare sua madre Deloris: Viola Davis. "Ho avuto la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) Ben, che ha diretto ilAir, La storia del grande salto, ha parlato dell'assenza del volto diall'interno della pellicola arrivata nelle sale cinematografiche proprio oggi. Nuove indiscrezioni dietro Air, La storia del grande salto, la pellicola diretta e interpretata da Bencon protagonista Matt Damon, che racconta i tentativi da parte della Nike di dar vita ad un legame con la leggenda dell'NBA,. Quando Benha contattoper parlargli del progetto il campione di basket aveva solo poche richieste, secondo quanto riportato da Yahoo. Tra le più note, il nome dell'attrice che avrebbe dovuto interpretare sua madre Deloris: Viola Davis. "Ho avuto la ...

