Ai domiciliari nel Casertano | fugge in auto ma viene rintracciata e arrestata

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ evasa dagli arresticon una vettura molto potente, non si è fermata all’alt dei carabinieri ed è stata inseguita, fino ad essere. Protagonista una 21enne di Bari, che sta scontando iin un’abitazione di Castel Volturno, comune del litorale. I carabinieri l’hanno però incrociata ad alcuni chilometri di distanza, ovvero nel comune di Sant’Arpino, dove le hanno intimato l’alt; la 21enne però non si è fermata, innestando la marcia più alta e dirigendosi nuovmente verso Castel Volturno. E’ riuscita grazie alla sua macchina anche a seminare la pattuglia dell’Arma, ma i carabinieri l’hanno comunque ritnracciata nell’abitazione di Castel Volturno e. La 21enne è stato però nuovamente posta ai ...

Nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, la Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles ha deciso di rilasciare sotto sorveglianza elettronica l'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, in carcere ...La Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles ha deciso di rilasciare sotto sorveglianza elettronica l'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito ...