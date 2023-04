Ah | Marta Fascina è il problema? Storace inchioda Myrta Merlino | Proprio voi che | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Botta e risposta tra Francesco. Accade a L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 6 aprile su La7. Qui la conduttrice parla die dei cambiamenti a lei imputati, ossia la riconferma di Licia Ronzulli a capogruppo in Senato, ma non più coordinatrice del partito in Lombardia. "Diversi retroscena - esordisce la giornalista - dicono che dietro ci sia, la com.... Loro la chiamano moglie ma va beh. Come la definiamo? Moglie o compagna di Berlusconi". Immediata la replica spiccata della firma di Libero: "qui vi ponete questo? Voi che siete per le famiglie, tra le più strane... è la donna della sua vita". Ma larincara la dose: "Io ho un ...