Agnelli trasportati in camion sovraffollati, il caso arriva in Parlamento: anche per Lollobrigida le norme vanno cambiate (Di giovedì 6 aprile 2023) A ridosso della Pasqua aumentano i trasporti di animali vivi, in particolare di Agnelli di poche settimane trasportati dall'Est Europa ai macelli italiani con viaggi che durano tra le 24 e le 30 ore di fila. anche quest'anno il team investigativo di Essere Animali ha seguito da vicino questo fenomeno, riscontrando numerose problematiche su 7 camion di più piani che arrivavano da Romania, Ungheria e Slovacchia – 6 di questi camion sono stati sanzionati dalle forze dell'ordine. In uno dei casi che abbiamo riscontrato il camion presentava una situazione di gravissimo sovraffollamento, con oltre 200 animali in più rispetto al carico previsto. A causa di queste condizioni, gli Agnelli si calpestavano fra loro. Tre animali non erano più in condizioni ...

