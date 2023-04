Agnelli Tipiesse | per gara-2 contro Porto Viro ingresso a un euro per tutti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 aprile 2023) Bergamo. In occasione di-2 dei playoff promozione, l’Bergamo chiede massimo sostegno ai tifosi: per la sfida di mercoledì 19 aprile (ore 20.30), l’ini settori della Pala Intred costerà un. La partita seguirà la-1 in programma in veneto la precedente domenica ed è già un match-point per chi uscirà vincente dal confronto che aprirà le danze, visto che la serie si gioca al meglio delle tre. Il rendimento casalingo dell’ultimo periodo è stato particolarmente alterno, ma durante tutta la stagione il fortino del palazzetto è stato determinante: 10 vittorie su 14 sono arrivate tra le mura amiche.