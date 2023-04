Afragola | arrestati dopo un inseguimento

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023) . A finire in manette per resistenza a Pubblico Ufficiale un 34enne e un 35enne . Martedì sera gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sicilia ad, hanno notato un’auto con a bordo due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga in direzione Massimiliano Kolbe. Ne è nato undurante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando i due, giunti in via Pietro Donadio a Cardito,aver impattato contro l’auto di servizio, sono finiti in manette; inoltre, gli operatori hanno controllato la vettura in cui hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso accertando che la stessa era provento di furto avvenuto nella stessa giornata ad. A.S. ...