AEW | Super annuncio di Tony Khan! Torna All In e si terrà al Wembley Stadium di Londra

(Di giovedì 6 aprile 2023) Gli annunci diKhan sono ormai una sorta di peculiarità degli show AEW, quasi come vedere MJF che sale sul quadrato e insulta tutti o Kenny Omega fare un grande match. Che sia un nuovo wrestler, un nuovo programma televisivo, un nuovo show e tanto altroKhan preferisce sempre dirlo di persona e sui social l’viene promosso nei giorni precedenti Dynamite. Non sono mancate le critiche qualche volta per questa sorta di “annuncite” che ha colpito TK, ma l’di stanotte è stato davvero importante. Un evento molto ambizioso Non è un caso che a farsi accompagnare nell’Khan abbia scelto Nigel McGuinness, commentatore inglese messo ufficialmente sotto contratto nella giornata di ieri. TK ha fatto un breve excursus, parlando dell’idea avuta 5 ...

A mash-up of a battle Royale and anything goes street fight, this super-sized main event will feature 40 wrestlers with new participants entering the ring every 60 seconds.L’ultima puntata di Rampage andata in onda venerdì 31 marzo su TNT, ha registrato 340.000 telespettatori. Il risultato è in calo rispetto alla puntata della scorsa settimana, che registrò 373.000 ...