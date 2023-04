AEW | La spettacolare celebrazione del MJF Day viene interrotta da Jack Perry e Sammy Guevara

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 6 aprile 2023) Maxwell Jacob Friedman ha ricevuto le chiavi della città nella sua città natale, Long Island, New York e ha Dynamite ha deciso di festeggiare questo evento in stile Sinatra facendo il suo ingresso mentre un’intera orchestra jazz suonava. Per la seconda volta nella sua carriera AEW, MJF ci ha mostrato quanto sia incredibile come cantante e showman, cantando “Pennies From Heaven”. Sul ring, MJF ha aggiunto un altro capitolo alla sua storia di origini malvagie. Questa volta ha raccontato come sia cresciuto con l’ADD (distrurbo dell’attenzione) e come sia stato difficile per lui concentrarsi a scuola. Quando l’insegnante gli chiedeva di concentrarsi, lui esitava e gli chiedeva: “Dove va il tuo cervello?”. La risposta: “al pro wrestling!”. "This is #MJFDay here forever more!"@The MJFWatch #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/UFbE1XvChB— All Elite Wrestling (@AEW) April 6, ...