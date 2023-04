AEW | Jay White is All Elite! Attacco a Ricky Starks assieme ad un caro amico

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il futuro di Jayè stato sicuramente uno degli argomenti più discussi delle ultime settimane, dopo che a febbraio perse un “Losers leave NJPW match” con il suo contratto con la compagnia nipponica che è scaduto i primi di marzo. Tante le voci, una battaglia ipotizzata tra AEW e WWE per metterlo sotto contratto in cui la WWE sembrava favorita con le ipotesi di un suo debutto a WrestleMania o nella puntata di Raw post WrestleMania alla corte di Triple H. Queste date sono passate e allora le voci sulla AEW si sono fatte più insistenti, con l’arrivo, non si tratta proprio di un debutto, avvenuto stanotte a Dynamite con successiva ufficializzazione nel classico stile di Tony Khan. Aria di Bullet Club Ad aprire Dynamite doveva esserci un match tra Juice Robinson e, ma prima del suono della campanella è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioWrestling : WWE: Triple H è convinto di 'scippare' Jay White alla AEW *RUMOR* #TripleH #WWE #AEW #JayWhite -

Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici diBriscoe'. Ad unirsi al cordoglio anche Tony Khan , proprietario dellae della ROH, che ne ha dato così per primo l'annuncio: ' Purtroppo ...Tony Khan, l'amministratore delegato della, ha confermato il decesso di Briscoe. ' Purtroppo, Jamin Pugh è morto. Conosciuto dai fan comeBriscoe, è stato una star della ROH per oltre 20 ...Tra i primi a dare la notizia Tony Khan , proprietario dellae della Roh: "Purtroppo Jamin Pugh (il vero nome diBriscoe, ndr ) non c'è più. È stato una stella della Roh per 20 anni.e ...

Jay White è tornato ad AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

Denise recaps this week's AEW Dynamite, including Jay White's debut for the company. Speak Now Pro Wrestling is back! Join on-camera personality Denise Salcedo as she breaksdown the April 5th edition ...AEW: All In London will mark the first time Wembley Stadium has hosted professional wrestling since WWE SummerSlam 1992.