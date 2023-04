AEW | Il Wembley Stadium rappresenta una grossa sfida | ecco i possibili scenari

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ieri notte nel corso di Dynamite, Tony Khan ha annunciato che il prossimo 27 agosto si terrà il ppv All In e che ad ospitare l’evento sarà il grande palcoscenico deldi Londra, Regno Unito. Si tratterà del primo evento AEW in un grande stadio e quindi una grandeper la Compagnia di Tony Khan. Lo stadio può contenere fino a 90 mila spettatori ed sarà interessante vedere quanti fan arriveranno per l’evento. Insomma un grande banco di prova per la AEW. Iuna grandeper la AEW. Se da un lato siamo di fronte ad una location affascinante, dall’altro bisogna tenere conto che non è facile riempire uno stadio così grande. Ora, fermo restando che al momento non si hanno ancora ...

Dopo giorni e giorni di notizie sulla WWE, la AEW ha voluto prendersi la scena, e nella notte ha annunciato qualcosa di storico. Non solo la federazione sbarcherà in Europa, ma lo farà al Wembley ...The questioning is the fun part, though. How will AEW fill Wembley sparks a series of very cool follow-up questions. We need more writers about MJF, AEW Dynamite and FTR! Get started below ...