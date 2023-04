AEW: Annunciati tre match per Battle of the Belts VI, in programma venerdì dopo Rampage (Di giovedì 6 aprile 2023) L’AEW ha annunciato tre match titolati per Battle of the Belts VI, show speciale in programma venerdì dopo la classica puntata di Rampage. ROH Tag-Team, TBS ed International Championship in palio: ecco gli incontri Annunciati Ci sarà anche un po’ di ROH a Battle of the Belts: i Lucha Brothers difenderanno le cinture conquistate a Supercard of Honor contro il TNT Champion Powerhouse Hobbs ed il suo partner QT Marshall. Anche l’International Championship sarà in palio, con Orange Cassidy impegnato contro Dralistico. Infine, nuova difesa anche per Jade Cargill, che difenderà il suo TBS Championship contro Billie Starkz in uno “Streak vs Streak”. Vincente per l’imbattibile campionessa, perdente per la ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 aprile 2023) L’AEW ha annunciato tretitolati perof theVI, show speciale inla classica puntata di. ROH Tag-Team, TBS ed International Championship in palio: ecco gli incontriCi sarà anche un po’ di ROH aof the: i Lucha Brothers difenderanno le cinture conquistate a Supercard of Honor contro il TNT Champion Powerhouse Hobbs ed il suo partner QT Marshall. Anche l’International Championship sarà in palio, con Orange Cassidy impegnato contro Dralistico. Infine, nuova difesa anche per Jade Cargill, che difenderà il suo TBS Championship contro Billie Starkz in uno “Streak vs Streak”. Vincente per l’imbattibile campionessa, perdente per la ...

