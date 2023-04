ADM Sequestrati circa diciotto Kg di tabacchi

(Di giovedì 6 aprile 2023) e prodotti accessori – Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti nel settore dei, i funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio hanno sequestrato sul territorio di Roma Capitale, insieme ai militari della Guardia di Finanza, 16,860 kg. (846 pezzi) dilavorati nazionali e 1,225 kg. (34.512 pezzi) di prodotti accessori al tabacco. L’attività è stata effettuata con accesso all’interno di un bar sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per la vendita dei generi di monopolio, che rilascia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in seguito a una preventiva e consistente attività di monitoraggio effettuata sia in ufficio sulle banche dati a disposizione che sul territorio con appostamenti e sopralluoghi eseguiti nelle giornate precedenti l’accesso. L’intervento ha così consentito di sequestrare i generi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressGiochi : ADM: sequestrati in una sala giochi di Cagliari 14 apparecchi da divertimento: - franconemarisa : RT @GDF: #GdF #Livorno e #ADM: lotta al traffico di sostanze #stupefacenti. Sequestrati oltre 53 kg di cocaina pura all’interno di un conta… - Paoloboi69 : RT @GDF: #GdF #Livorno e #ADM: lotta al traffico di sostanze #stupefacenti. Sequestrati oltre 53 kg di cocaina pura all’interno di un conta… - VicentePugliaAr : RT @GDF: #GdF #Livorno e #ADM: lotta al traffico di sostanze #stupefacenti. Sequestrati oltre 53 kg di cocaina pura all’interno di un conta… - Bruna71347573 : RT @GDF: #GdF #Livorno e #ADM: lotta al traffico di sostanze #stupefacenti. Sequestrati oltre 53 kg di cocaina pura all’interno di un conta… -

nel Cagliaritano 14 apparecchi da divertimento. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e ...una sala giochi di Cagliari 14 apparecchi da divertimento non collegati alla rete telematicae ......in una sala giochi di Cagliari 14 apparecchi da divertimento non collegati alla rete telematica... All'interno degli apparecchi, inoltre, sono state rinvenute somme pari a circa 2.700 ...Le attività, effettuate in stretta sinergia operativa tra Fiamme Gialle ed, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno che ha convalidato gli atti.

ADM. Sequestrati circa diciotto Kg di tabacchi - RomaDailyNews RomaDailyNews

Prosegue la lotta al gioco illegale condotta da Gdf e Adm. Ad Avellino in un’azione congiunta controllate dodici attività commerciali; a Cagliari sequestrati 14 apparecchi. Nella giornata del 5 aprile ...I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, hanno sequestrato in una sala giochi di Cagliari 14 apparecchi da divertimento non co ...