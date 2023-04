“Adesso fai ballare gli angeli”. Musica italiana sotto choc, addio al re della notte (Di giovedì 6 aprile 2023) Piange la Musica italiana: si è spento a soli 56 anni uno dei simboli della house music. Un colpo al cuore per milioni di fan che, nel corso di 35 anni di carriera, hanno avuto modo di ascoltarlo. Anima delle notti romane e volto storico dei club più importanti, dal Piper all’Orion passando per l’Alien e Radio Londra, la sua scomparsa ha sollevato unaventata di emozione. “Ci ha lasciato un colosso della Nightlife capitolina – il messaggio di cordoglio dell’Orion Club – Chiunque mai deciderà di approcciare a questo lavoro, possa avere lui come migliore esempio di stile, classe e professionalità”. “È stato un vero e proprio faro del clubbin’ italiano e a lui va da parte nostra il rispetto la stima ed ammirazione per quello che ha fatto per il settore. Ci uniamo al dolore dei suoi cari che è anche il nostro”. Parole ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Piange la: si è spento a soli 56 anni uno dei simbolihouse music. Un colpo al cuore per milioni di fan che, nel corso di 35 anni di carriera, hanno avuto modo di ascoltarlo. Anima delle notti romane e volto storico dei club più importanti, dal Piper all’Orion passando per l’Alien e Radio Londra, la sua scomparsa ha sollevato unaventata di emozione. “Ci ha lasciato un colossoNightlife capitolina – il messaggio di cordoglio dell’Orion Club – Chiunque mai deciderà di approcciare a questo lavoro, possa avere lui come migliore esempio di stile, classe e professionalità”. “È stato un vero e proprio faro del clubbin’ italiano e a lui va da parte nostra il rispetto la stima ed ammirazione per quello che ha fatto per il settore. Ci uniamo al dolore dei suoi cari che è anche il nostro”. Parole ...

