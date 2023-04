Ad avere bisogno di manodopera straniera non è l’Italia ma la sinistra (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – In piena emergenza sbarchi, con il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni ancora sottomesso a direttive e promesse della Ue, e pressochè impotente nel gestire la massiccia immigrazione che sta colpendo l’Italia; a sinistra troviamo ancora i soliti ritornelli sull’accoglienza. La sparata odierna arriva dal sindaco di Pesaro, nonché già vicesegretario del PD, Matteo Ricci. Questa mattina, all’interno di un dibattito televisivo a Tgcom24, il portavoce PD ha risposto alle preoccupazioni sui massicci ed incessanti sbarchi sulle nostre coste con la solita frase da manuale turbocapitalista, ovvero: “l’Italia ha bisogno degli immigrati, ci serve manodopera per le imprese”. Se già in sé la frase fa sorridere (o piangere) proprio per l’estrazione ideologica del politico che la ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – In piena emergenza sbarchi, con il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni ancora sottomesso a direttive e promesse della Ue, e pressochè impotente nel gestire la massiccia immigrazione che sta colpendo; atroviamo ancora i soliti ritornelli sull’accoglienza. La sparata odierna arriva dal sindaco di Pesaro, nonché già vicesegretario del PD, Matteo Ricci. Questa mattina, all’interno di un dibattito televisivo a Tgcom24, il portavoce PD ha risposto alle preoccupazioni sui massicci ed incessanti sbarchi sulle nostre coste con la solita frase da manuale turbocapitalista, ovvero: “hadegli immigrati, ci serveper le imprese”. Se già in sé la frase fa sorridere (o piangere) proprio per l’estrazione ideologica del politico che la ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La cosa buffa è che si legge anche: “In ambiente federale si sussurra che le plusvalenze in confronto sono niente”.… - ZanAlessandro : Ognuno dovrebbe avere la libertà di essere sé stesso senza bisogno di una continua lotta contro il pregiudizio, la… - ZZiliani : @capuanogio Forse è la Juve che ha bisogno di riallacciare, perchè mai l'UEFA dovrebbe dovrebbe avere questa urgenz… - IlBarone_Siculo : RT @FLoyakono: Mi stanno sul cazzo, quelli che per mandare affanculo qualcuno su twitter hanno bisogno del branco che dicono di avere dei v… - poorlicky : iniziando ad avere bisogno di phanbin in TOP9 un po' too much mi metto a piangere -