Acqua, Palermo (Acea): “Importante la gestione di questo tema con tecnologia” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Come Acea con questo evento vogliamo dimostrare quanto lo studio tecnologico sia Importante per lo sviluppo e la gestione di questo tema in futuro”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, a margine dell’inaugurazione della mostra “Acqua nell’arte e Arte nell’Acqua – Fontane e nasoni di Roma”, organizzata dal Museo nazionale romano col supporto di Acea nel cuore delle Terme di Diocleziano a Roma. “Questa mostra testimonia quanto arte e Acqua siano collegati. Quello dell’Acqua è un tema che ha attraversato i secoli vedendo Roma come protagonista, che grazie alla sua ingegneria l’ha usata come volano di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Comeconevento vogliamo dimostrare quanto lo studio tecnologico siaper lo sviluppo e ladiin futuro”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato diFabrizio, a margine dell’inaugurazione della mostra “nell’arte e Arte nell’– Fontane e nasoni di Roma”, organizzata dal Museo nazionale romano col supporto dinel cuore delle Terme di Diocleziano a Roma. “Questa mostra testimonia quanto arte esiano collegati. Quello dell’è unche ha attraversato i secoli vedendo Roma come protagonista, che grazie alla sua ingegneria l’ha usata come volano di ...

