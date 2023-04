Acerbi | «Stimo Inzaghi mi dà fiducia | ora saranno tutte finali»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Francescoha parlato al canale Youtube ufficiale delle Serie A, riguardo la malattia, la stagione e il futuro. DIFFICOLTÀ – Francescoha concesso un’intervista al canale della Serie A in cui si è raccontato: «Nella vita tutti abbiamo difficoltà. Nelle cose difficili deve emergere il carattere. Vialli ogni volta che parlava era una lezione di vita. Speri non smetta mai di parlare. Ha un altro livello umano. Prima della malattia ero un ragazzo, dopo ovviamente un altro. Mi è arrivata una seconda possibilità e sto cercando di sfruttarla nel migliore dei modi. Mi vedo ancora tanti anni nel calcio. Ho vissuto 17 anni di cose belle e brutte. Sono un buon osservatore, capisco i giocatori e mi piace starci assieme. Quindi mi piacerebbe fare l’allenatore». OFFERTE –ha poi parlato del rapporto con la famiglia Squinzi a ...

Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha preso la parola al canale YouTube della ... Quindi quindi c'è rispetto e ho molta stima, lui mi dà fiducia ed io cerco sempre di ripagarla". OCCASIONI – "In ...