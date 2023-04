Acerbi | “Dopo la malattia sono un altro Ecco il mio rapporto con Inzaghi | e Vialli…”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Francescoal canale YouTube della Serie A Il difensore dell’Inter Francescosi è raccontato in un’intervista concessa al canale della Lega Serie A. Tanti gli argomenti toccarti, dalla, al suocon Simoneal momento dell’Inter.le sue parole. “La difficoltà nella vita è normale, nelle cose difficili deve emergere il carattere. Se non ce l’hai, i problemi che hai qua li avrai anche da un’altra parte. Non cercare mai alibi”. CALCIATORE E ALLENATORE – “Mi vedo ancora calciatore per tanti anni, dipende un po’ dalla testa che c’è. Ho vissuto sei o sette anni di cose belle e brutte.un buon osservatore, capisco un po’ il giocatore e mi piace anche stare insieme a loro quindi mi piacerebbe fare l’allenatore”. IL ...

L'occasione giusta per rialzare la testa dopo le tre sconfitte consecutive in campionato: "Non sarà una partita facile - ha detto Acerbi sul sito della Lega Serie A -, loro sono molto fastidiosi". Dopo il pareggio in Coppa Italia contro la Juventus l'Inter cerca a Salerno punti preziosi. In difesa De Vrij preferito ad Acerbi. Nella Salernitana assenti Mazzocchi e Fazio.

Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha preso la parola al canale YouTube della Lega. MALATTIA – "Prima della malattia era un ragazzo, dopo ovviamente un altro. Prima stavo perdendo tutto"