A2A inaugura City Plug | colonnine compatte e a bassa potenza

In tale contestosi è impegnata a installare, in aggiunta alle proprie 24 colonnine già presenti su suolo pubblico, altri 46 punti di ricarica nel corso di quest'anno. Le odierne colonnine city ...'Per il segmento e - mobility il piano strategico diprevede oltre 280 milioni di euro di investimenti al 2030. Il progetto avviato oggi rappresenta l'ulteriore sviluppo di un percorso che ci .... - Brescia:prima serie di colonnine City Plug. Partecipa, tra gli altri, Renato Mazzoncini - Roma: Riunione del Consiglio dei ministri. - Roma: in Senato convegno internazionale sui Fondi Europei, ...

Ricarica auto elettriche: A2A inaugura le colonnine City Plug a bassa potenza senza limiti di tempo Il Sole 24 ORE

Mentre il Gruppo inaugura le colonnine City Plug a Brescia ... amministratore delegato del Gruppo A2A. “In base alle attuali previsioni, abbiamo calcolato che, se il 50% di auto vendute nel 2030 sarà ...BRESCIA (ITALPRESS) - Con l'inaugurazione della prima serie di colonnine City Plug, interamente ideate da A2A, il gruppo dà un nuovo impulso allo sviluppo della mobilità elettrica privata nei contesti ...