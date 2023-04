a terracina, sul litorale romano, un educatore in parrocchia di 36 anni è stato arrestato per aver.. (Di giovedì 6 aprile 2023) ABUSI SU MINORE Estratto da www.leggo.it Avrebbe abusato sessualmente di due ragazzine, 13 e 16 anni, di cui aveva carpito la fiducia, frequentando un'associazione di volontariato collegata alla parrocchia di terracina, sul litorale ... Leggi su dagospia (Di giovedì 6 aprile 2023) ABUSI SU MINORE Estratto da www.leggo.it Avrebbe abusato sessualmente di due ragazzine, 13 e 16, di cui aveva carpito la fiducia, frequentando un'associazione di volontariato collegata alladi, sul...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : A #Terracina l'educatore di una parrocchia è stato arrestato dalla polizia per abusi su minori. L'inchiesta sul 36e… - italianissiManu : RT @GoodNews_____: Sei un’artista indipendente e vuoi produrre un tuo singolo per distribuirlo con un’etichetta? Partecipa ai Bootcamp del… - GoodNews_____ : Sei un’artista indipendente e vuoi produrre un tuo singolo per distribuirlo con un’etichetta? Partecipa ai Bootcamp… -