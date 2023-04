A Roma il workshop Divisione Calcio Femminile-UEFA sul valore e le prospettive della Serie A Femminile

(Di giovedì 6 aprile 2023) Una giornata di confronto e condi strategie e piani di sviluppo per il futuro. Questi gli obiettivi delche si è svolto ae che ha visto protagonista laFIGC, i dieci clubA TIM e la, rappresentata da Dan Whymark, Women’s Football Development Coordinator. Tra i principali temi trattati, gli investimenti nel, la discussione e la comprensione dell’attuale panoramaDCF e delle squadre diin Italia, il confronto su una visione per il futuro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SPattuglia : RT @Comunica_Media: Anche @euronews parla della XI Edizione del #MasterComMedia Oggi la giornata inaugurale con manager, professionisti e d… - SPattuglia : RT @Comunica_Media: @Agenzia_Ansa sulla XI Edizione del #MasterComMedia Oggi la giornata inaugurale con manager, professionisti e docenti e… - Comunica_Media : @Agenzia_Ansa sulla XI Edizione del #MasterComMedia Oggi la giornata inaugurale con manager, professionisti e docen… - Comunica_Media : Anche @euronews parla della XI Edizione del #MasterComMedia Oggi la giornata inaugurale con manager, professionisti… - Comunica_Media : @Agenzia_Ansa sulla XI Edizione del #MasterComMedia Oggi la giornata inaugurale con manager, professionisti e docen… -

Il Giardino d'inverno di piazzale, a Pasqua, si ridesta nei primi tepori per diventare il ... dove ci si incontra per una passeggiata, si organizzano eventi eper la gioia di stare ...Il Giardino d'inverno di piazzale, a Pasqua, si ridesta nei primi tepori per diventare il ... dove ci si incontra per una passeggiata, si organizzano eventi eper la gioia di stare ...Louis di. InCapsula è il sito di incontri multidisciplinari tra danza e musica in ... con l'opportunità peraltro per tutti i partecipanti di restituire il lavoro formativo del...

Paper Development Workshop in Organization and Management ... Lumsa

Per contrastare l’emergenza sangue in Italia, e in particolar modo a Roma, serve una cultura della donazione che passi attraverso percorsi di educazione rivolti sia ai singoli che alle ...Negli spazi dell’Accademia Popolare di Cinecittà-Don Bosco, la prima edizione del festival del Collettivo Magville.