(Di giovedì 6 aprile 2023) Pare quindi che iinizieranno a indossare non so quali striscioline sul bordo delle maniche per sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico: le striscioline simboleggiano infatti, per lo spettatore avveduto (non so come), l’innalzarsi della temperatura media. Iniziativa apprezzabile, certo, che si assomma a quelle già in essere. Poiché infatti queste iniziative meritorie non si scalzano ma si accumulano, finirà che iscenderanno in campo con: le striscioline anti-global warming; il badge contro il razzismo; qualche altro patacchino che esorta a un generico rispetto; il segno rosso sullo zigomo contro la violenzadonne; per mano un bambino vestito dei colori avversi, contro la violenza negli stadi; una bandiera dell’Ucraina ma con la scritta PACE (non è chiaro come le due cose coesistano); uno ...

La novità è la strisciolina anti - cambiamento climatici. Se si somma al badge contro il razzismo, a qualche altro patacchino per un generico rispetto, finirà che le squadre non avranno più spazio per ...Un ritorno recente è quello di Oliviero Toscani, fotografo noto per le sueper Benetton, e ... "Capra e...",alla Camera Nel mirino del fotografo finisce, naturalmente, anche il ......strategico per pubbliche relazioni di impatto sociale' che probabilmente si riferisce alle... chiuso in fretta eappena il fidanzamento con Harry è stato reso pubblico. Secondo il Mirror ...

A furia di campagne di sensibilizzazione sulle maglie dei calciatori spariranno gli sponsor Il Foglio

Pare quindi che i calciatori inizieranno a indossare non so quali striscioline sul bordo delle maniche per sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico: le striscioline simboleggiano infatti, ...De Laurentiis è una furia contro i tifosi - È questo quanto emerge dalle parole del patron del Napoli a margine di un evento al Coni.