"A chi dedico il concerto". Eros Ramazzotti, strazio e sorpresa: il nipotino? No... (Di giovedì 6 aprile 2023) Un concerto emozionante, quello di Eros Ramazzotti a Firenze, sotto tutti i punti di vista. Al Mandela Forum il cantante romano ha portato in scena un repertorio impressionante di classici della musica pop italiana, dagli anni Ottanta a oggi, capace di marchiare a fuoco almeno un paio di generazioni di ascoltatori. Tra una nota e l'altra, però, Eros ha deciso di infiammare il pubblico con un pensiero dolcissimo. "Sto molto bene… Come va Firenze? Fa freddo eh… ma noi la temperatura la tiriamo su", ha esordito l'autore di L'aurora e Un'emozione per sempre, per poi spiazzare tutti i presenti: "Volevo ricordare Niccolò Ciatti. Sapete tutti chi è. C'è qui la sua fidanzata stasera e volevo dedicargli questa serata". Niccolò è il 22enne massacrato e ucciso con un calcio in testa in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Unemozionante, quello dia Firenze, sotto tutti i punti di vista. Al Mandela Forum il cantante romano ha portato in scena un repertorio impressionante di classici della musica pop italiana, dagli anni Ottanta a oggi, capace di marchiare a fuoco almeno un paio di generazioni di ascoltatori. Tra una nota e l'altra, però,ha deciso di infiammare il pubblico con un pensiero dolcissimo. "Sto molto bene… Come va Firenze? Fa freddo eh… ma noi la temperatura la tiriamo su", ha esordito l'autore di L'aurora e Un'emozione per sempre, per poi spiazzare tutti i presenti: "Volevo ricordare Niccolò Ciatti. Sapete tutti chi è. C'è qui la sua fidanzata stasera e volevo dedicargli questa serata". Niccolò è il 22enne massacrato e ucciso con un calcio in testa in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, ...

