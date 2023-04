A 14 anni dal terremoto de L’Aquila la chiesa simbolo di Paganica è ancora in rovina: in stallo i lavori per il restauro – Video (Di giovedì 6 aprile 2023) È ancora in rovina la chiesa di Santa Maria Paganica, nella frazione di Paganica (L’Aquila) dopo i danni provocati dal terremoto del 2009. È considerata una delle chiese simbolo del sisma. A 14 anni di distanza dalla tragedia, è in stallo l’iter per i lavori per provvedere al restauro dell’edificio religioso. Le immagini dal drone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Èinladi Santa Maria, nella frazione di) dopo i dprovocati daldel 2009. È considerata una delle chiesedel sisma. A 14di distanza dalla tragedia, è inl’iter per iper provvedere aldell’edificio religioso. Le immagini dal drone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono trascorsi 14 anni dal terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì L'Aquila e l’Abruzzo. Quella tragedia to… - Agenzia_Ansa : Ana Obregón, mamma a 68 anni con la gestazione per altri: 'La bimba è nata dal seme di mio figlio morto'. L'attrice… - gippu1 : Dopo oltre 60 anni il #RealMadrid torna a segnare (almeno) 4 gol al Camp Nou: non succedeva dal 27 gennaio 1963, Ba… - DivinNoam : RT @GiorgiaMeloni: Sono trascorsi 14 anni dal terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì L'Aquila e l’Abruzzo. Quella tragedia toccò i… - deb8479eaeef410 : RT @elenasantori902: Continua la lotta di classe di governo e padroni contro i lavoratori per mancanza di sicurezza! Giacomo Cesaretti, 26… -