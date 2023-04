6 aprile 1997: la sconfitta più pesante del Milan contro la Juventus (VIDEO) (Di giovedì 6 aprile 2023) La sconfitta più pesante del Milan contro la Juventus Il 6 aprile del 1997, Milan e Juventus si affrontarono nella 26ª giornata di campionato. La partita finì 1-6 e fu la sconfitta più pesante, al Giuseppe Meazza, dei rossoneri. Una partita che ha dimostrato la forza fisica e tecnica dei bianconeri al cospetto di un Diavolo alla fine di un ciclo. I protagonisti di quel match furono Jugovi? e Vieri (con una doppietta), Amoruso e Zidane. La rete della bandiera, per la squadra di Sacchi, la segnò Marco Simone. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 6 aprile 2023) LapiùdellaIl 6delsi affrontarono nella 26ª giornata di campionato. La partita finì 1-6 e fu lapiù, al Giuseppe Meazza, dei rossoneri. Una partita che ha dimostrato la forza fisica e tecnica dei bianconeri al cospetto di un Diavolo alla fine di un ciclo. I protagonisti di quel match furono Jugovi? e Vieri (con una doppietta), Amoruso e Zidane. La rete della bandiera, per la squadra di Sacchi, la segnò Marco Simone. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

