55 anni fa Syd Barrett uscì dai Pink Floyd | un lento e progressivo abbandono | Memories

(Di giovedì 6 aprile 2023) Quando Sydesce daiè il 6 aprile 1968, anche se il(leggasi “straziante”)è iniziato molto prima. Da tempo anche Joe Boyd, amico del produttore Peter Jenner, descrive con preoccupazione ciò che vede ogni volta che guarda Syd negli occhi: “Nel suo sguardo non c’era un singolo battito di ciglia o un accenno di vitalità: come se non ci fosse nessuno in casa”. La storia di Syd è quella di un processo di autodistruzione. Lui, che ha inventato ie la nuova era del rock psichedelico internazionale, non è più lui da un po’. Vuoi perché dal 1963 – si dice – l’LSD è passato dagli Stati Uniti all’Europa, vuoi perché parliamo di un’epoca storica in cui la malattia mentale non era oggetto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 4n1mo51t1som1n4 : @Alessan12365532 @GianlucaFiori70 No, è che proprio mi sfugge correlazione tra ciò che ho scritto (su chi straccia… - Newsinunclick : Giovanni Rossi racconta un momento particolare della storia dei Pink Floyd a cavallo tra gli anni Sessanta e Settan… -

...fingerpicking contagiati da arie orientali ('Sheriff Of The Salton Sea') che profumano di folk... citando la sfuggente poetica psych - pop di Kevin Ayers eBarrett nella lunatica 'Gold Tower', ...... poi ottenne il suo primo lavoro in un'etichetta discografica, lavorando perNathan e la King ... ma ha unito le forze con la Warner Music novedopo, nel 1976, quando fu acquisito. Stein ha ......la propria band Saucerful of secrets) al Teatro Grande di Pompei il 24 luglio cinquantadue...Secondo Variety "l'incapacità di lavorare insieme" di Mason e degli eredi di Richard Wright e...

Roger Waters, la recensione «atlantista» del concerto al Forum di Assago Il Sole 24 ORE

"The Dark Side of the Moon" compie cinquant'anni. Ma non è proprio un anniversario felice per la band Oggi sembra una frase da inguaribile boomer dire che album così non se ne faranno più. E invece è ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Roger Waters in concerto a Milano al Forum di Assago: scaletta, biglietti e come arrivare ...