4 grandi asteroidi stanno passando “accanto” alla Terra in modo minaccioso (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Diversi asteroidi dovrebbero sfrecciare oltre la Terra nei prossimi giorni, secondo un elenco pubblicato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA. Due asteroidi, uno delle dimensioni di un autobus e l’altro delle dimensioni di una casa, si avvicineranno alla Terra mercoledì, secondo l’Asteroid Watch Dashboard della NASA. Altri tre, tutti approssimativamente delle dimensioni di un aeroplano, dovrebbero sfrecciare oltre la Terra giovedì invece, ha detto l’agenzia. Ma fortunatamente nessuno di quelli che dovrebbero passare nei prossimi giorni è in rotta di collisione e né sono abbastanza grandi da danneggiare la Terra in modo permanente. Nessun pericolo imminente per ora La NASA considera le dimensioni e la vicinanza quando ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Diversidovrebbero sfrecciare oltre lanei prossimi giorni, secondo un elenco pubblicato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA. Due, uno delle dimensioni di un autobus e l’altro delle dimensioni di una casa, si avvicinerannomercoledì, secondo l’Asteroid Watch Dashboard della NASA. Altri tre, tutti approssimativamente delle dimensioni di un aeroplano, dovrebbero sfrecciare oltre lagiovedì invece, ha detto l’agenzia. Ma fortunatamente nessuno di quelli che dovrebbero passare nei prossimi giorni è in rotta di collisione e né sono abbastanzada danneggiare lainpermanente. Nessun pericolo imminente per ora La NASA considera le dimensioni e la vicinanza quando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : 4 grandi asteroidi stanno passando 'accanto' alla Terra in modo minaccioso - - vincenzo__65 : @PEME971 infatti oggi siamo in grado di atterra su asteroidi grandi qualche chilometro … e non puoi neanche immagin… -