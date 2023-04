25enne entra in un asilo con un’accetta e uccide 4 bambini a caso. Un quinto è grave (Di giovedì 6 aprile 2023) Quattro bambini morti e altrettanti feriti, di cui uno si trova ricoverato in condizioni gravi: è questo il drammatico bilancio di un attacco avvenuto in un asilo di Blumenau, città dello stato di Santa Caterina in Brasile. L’assassino è Luiz Henrique de Lima, un uomo di 25 anni che, dopo aver tolto la vita a quattro bimbi, si è costituito alla polizia. Il responsabile della tragedia lavora come corriere e, stando alle prime indagini della polizia brasiliana, non ha alcun legame diretto con la scuola che ha preso di mira. Secondo le testimonianze dei presenti, il killer è arrivato a bordo di una motocicletta e ha poi fatto irruzione nell’asilo con un’arma da taglio, presumibilmente un’accetta o un machete, e ha colpito alla testa diversi bambini; non è chiaro il motivo che l’ha spinto ad un gesto tanto ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 6 aprile 2023) Quattromorti e altrettanti feriti, di cui uno si trova ricoverato in condizioni gravi: è questo il drammatico bilancio di un attacco avvenuto in undi Blumenau, città dello stato di Santa Caterina in Brasile. L’assassino è Luiz Henrique de Lima, un uomo di 25 anni che, dopo aver tolto la vita a quattro bimbi, si è costituito alla polizia. Il responsabile della tragedia lavora come corriere e, stando alle prime indagini della polizia brasiliana, non ha alcun legame diretto con la scuola che ha preso di mira. Secondo le testimonianze dei presenti, il killer è arrivato a bordo di una motocicletta e ha poi fatto irruzione nell’con un’arma da taglio, presumibilmenteo un machete, e ha colpito alla testa diversi; non è chiaro il motivo che l’ha spinto ad un gesto tanto ...

