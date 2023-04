**25 Aprile: Calenda, 'Cuperlo? Io Aventino per La Russa non lo faccio'** (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Io spero che sarà un 25 Aprile che sarà festeggiato da tutte le istituzioni. Io sarò a Milano. Spero che sarà una festa della Repubblica. Se una persona non sente che la Repubblica è nata con la Liberazione e la sconfitta del fascismo non può fare il presidente del Senato, La Russa non è adatto a fare il presidente del Senato". Così Carlo Calenda a Tagadà su La7. La proposta di uscire dall'aula avanza da Gianni Cuperlo? "Ricordo l'Aventino ai tempi del fascismo... il mio amico Cuperlo lo sa e io non faccio l'Aventino per La Russa, non mi pare che La Russa sia una causa così decisiva da abbandonare il lavoro in Parlamento che invece va fatto". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Io spero che sarà un 25che sarà festeggiato da tutte le istituzioni. Io sarò a Milano. Spero che sarà una festa della Repubblica. Se una persona non sente che la Repubblica è nata con la Liberazione e la sconfitta del fascismo non può fare il presidente del Senato, Lanon è adatto a fare il presidente del Senato". Così Carloa Tagadà su La7. La proposta di uscire dall'aula avanza da Gianni? "Ricordo l'ai tempi del fascismo... il mio amicolo sa e io nonl'per La, non mi pare che Lasia una causa così decisiva da abbandonare il lavoro in Parlamento che invece va fatto".

