25 anni di pace in Irlanda del Nord

Venticinque anni dopo gli accordi del Venerdì Santo che misero fine alla guerra civile in Irlanda del Nord, c'è ancora tanta amarezza fra i parenti delle vittime dei "Troubles". Storia di due ...

25 anni di pace in Irlanda del Nord

Venticinque anni dopo gli accordi del Venerdì Santo che misero fine alla guerra civile in Irlanda del Nord, c'è ancora tanta amarezza fra i parenti delle vittime dei "Troubles". Storia di due ragazzini uccisi da ...

25 anni di pace in Irlanda del Nord - Il Sole 24 ORE

Roma, 6 apr. (askanews) – Venticinque anni dopo gli accordi del Venerdì Santo che misero fine alla guerra civile in Irlanda del Nord, c'è ancora tanta amarezza fra i parenti delle vittime dei ...