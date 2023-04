“1917”, stasera in tv il film di Sam Mendes, tre volte Premio Oscar (Di giovedì 6 aprile 2023) “1917”, stasera in tv in prima visione su Rai 2 a partire dalle 21:20 il film diretto da Sam Mendes, con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch. “1917”, stasera in prima tv su Rai 2 Realizzato come un unico piano-sequenza, il film vede protagonisti Blake e Schofield, due giovani caporali britannici legati da una profonda amicizia, che vengono scelti per portare a termine un’ardua missione: attraversare l’ostile territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, Joseph, pronti ad attaccare l’esercito tedesco. In questo modo impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale, ordita dai nemici tedeschi. Per Blake l’ordine da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) “”,in tv in prima visione su Rai 2 a partire dalle 21:20 ildiretto da Sam, con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch. “”,in prima tv su Rai 2 Realizzato come un unico piano-sequenza, ilvede protagonisti Blake e Schofield, due giovani caporali britannici legati da una profonda amicizia, che vengono scelti per portare a termine un’ardua missione: attraversare l’ostile territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, Joseph, pronti ad attaccare l’esercito tedesco. In questo modo impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale, ordita dai nemici tedeschi. Per Blake l’ordine da ...

