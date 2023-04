1917, stasera 6 aprile su Rai 2: trama e cast del film con Richard Madden e Benedict Cumberbatch (Di giovedì 6 aprile 2023) stasera su Rai 2 in prima serata arriva il film 1917: trama e cast della pellicola diretta da Sam Mendes stasera 6 aprile Rai 2 in prima serata offre agli spettatori una serata carica di adrenalina con il film bellico 1917. La pellicola diretta da Sam Mendes è stata sceneggiata dallo stesso regista in collaborazione con Krysty Wilson-Cairns. Ecco la trama, il cast ed il trailer. 1917: trama Durante la Prima Guerra Mondiale due soldati britannici, Blake e Schofield, sono incaricati di una missione apparentemente impossibile. I commilitoni avranno l'obbligo di attraversare l'ostile territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione, composto da 1.600 uomini e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023)su Rai 2 in prima serata arriva ildella pellicola diretta da Sam MendesRai 2 in prima serata offre agli spettatori una serata carica di adrenalina con ilbellico. La pellicola diretta da Sam Mendes è stata sceneggiata dallo stesso regista in collaborazione con Krysty Wilson-Cairns. Ecco la, iled il trailer.Durante la Prima Guerra Mondiale due soldati britannici, Blake e Schofield, sono incaricati di una missione apparentemente impossibile. I commilitoni avranno l'obbligo di attraversare l'ostile territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione, composto da 1.600 uomini e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cineblogit : Stasera in tv: “1917” di Sam Mendes su Rai 2 - Raiofficialnews : Due amici contro tutto: in prima visione su @RaiDue, il film vincitore di tre Premi Oscar e due Golden Globes. '191… - lakers751 : Stasera 6 Aprile 2023 1917 su Raidue alle ore 21 e 20 - shesdede : stasera in tv iron man 3 e 1917,io sono una persona indecisaa - El_Pablo_Unido : Stasera ricordatemi di guardare '1917'. -