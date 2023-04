1917 | la storia vera che ha ispirato il film

(Di giovedì 6 aprile 2023)diretto da Sam Mendes, si ispira a una, un episodio della Prima Guerra Mondiale raccontato da Alfred Mendes, nonno del regista. La pellicola narra l’odissea di due caporali inglesi, incaricati di consegnare un importante messaggio a un reggimento in procinto di sferrare un attacco suicida; per farlo, i due dovranno muoversi lungo le linee nemiche, apparentemente lasciate sguarnite. Ilsi chiude proprio con una dedica al “caporale Alfred Mendes, che ci ha raccontato le storie” (traduzione ufficiale italiana, ndr). Lo stesso Sam Mendes, ospite di un podcast di Variety all’epoca dell’uscita del, aveva dichiarato in merito: “Mio nonno mi aveva raccontato una… ne avevo in testa dei frammenti sparsi… ladi un ...

Fantasmi dal campo di battaglia. è una di assenze, di desolazione, di armi abbandonate. La morte ovunque, poco spazio per chi cammina ancora. È il cimitero del war movie. Il nemico non si vede, si incontrano solo sette ... è il film diretto da Sam Mendes che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2. Secondo quanto raccontato da Coming Soon, la del film deriva dalle esperienze vissute dal nonno di Mendes ...

Durante una pausa dalle sue ricerche, Mendes ha capito quale sarebbe stato il luogo in cui ambientare la sua storia. Nel 1917 i tedeschi ripiegarono verso Siegfriedstellung, nota anche come Linea ...Non solo, il regista premio Oscar, si è ispirato anche al libro Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque e all’adattamento cinematografico del 1930 di Lewis Millestone. Testo a ...