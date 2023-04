1917 | come finisce? Da che storia vera è tratto il film di Sam Mendes?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 6 aprile 2023)è undel 2019 diretto da Sam. Vincitore di numerosi premi viene proposto in visione sui canali Rai per raccontare unad’amicizia, di valori, di guerra. Maè nata l’idea della pellicola?– trama I protagonisti di questo racconto sono Schofield e Blake, due soldati arruolati uniti da un profondo legame di amicizia che dovrà superare la prova più grande: essere uniti durante la guerra. Le vicende si svolgono durante la prima guerra mondiale e i due caporali hanno il compito di attraversare la “terra di nessuno” con lo scopo di consegnare al Colonnello Mackenzie una lettera da parte del Generale Erinmore per bloccare l’attacco militare e salvare, in tal modo, centinaia di commilitoni da morte sicura. Sul finale possiamo vedere che il messaggio verrà ...