10 ore per poterlo soccorrere: morto Bambi, il capriolo investito (Di giovedì 6 aprile 2023) Non ce l’ha fatta Bambi, il capriolo recuperato ieri mattina in via della Selce poco fuori il centro abitato di Cave, dopo essere stato investito da un’auto di passaggio. E adesso sono in molti a porsi gli inquietanti quanto inevitabili interrogativi: la bestiola poteva essere salvata? E se si fosse trattato di una persona, sarebbe accaduta la stessa cosa? Certo, la tempistica dell’intervento – oltre dieci ore dal momento del ritrovamento dell’animale, rimasto rannicchiato con le vertebre del bacino rotte per tutto quel tempo in una cunetta – non ha aiutato. E se anche ci fosse stata una minima probabilità per Bambi di restare in vita attraverso un intervento chirurgico mirato, questa è stata vanificata dalla totale mancanza di coordinamento e di mezzi degli operatori intervenuti. L’ennesima dimostrazione che la buona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Non ce l’ha fatta, ilrecuperato ieri mattina in via della Selce poco fuori il centro abitato di Cave, dopo essere statoda un’auto di passaggio. E adesso sono in molti a porsi gli inquietanti quanto inevitabili interrogativi: la bestiola poteva essere salvata? E se si fosse trattato di una persona, sarebbe accaduta la stessa cosa? Certo, la tempistica dell’intervento – oltre dieci ore dal momento del ritrovamento dell’animale, rimasto rannicchiato con le vertebre del bacino rotte per tutto quel tempo in una cunetta – non ha aiutato. E se anche ci fosse stata una minima probabilità perdi restare in vita attraverso un intervento chirurgico mirato, questa è stata vanificata dalla totale mancanza di coordinamento e di mezzi degli operatori intervenuti. L’ennesima dimostrazione che la buona ...

